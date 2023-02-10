НЕМНОГО О НАС

Бренд My Hygge Box - это настоящая экосистема по созданию оригинальных подарков и мероприятий. Ключевые ценности проекта - эстетика, эмоции, экологичность



Бренд основан Анной Кальченко и Эрикой Кругляковой. В 2017 году они первыми в России ввели понятие hyggebox, как категорию подарочных наборов в стиле хюгге.



За 5 лет работы выросла не только команда, но и ее экспертность. Реализовано более 500 корпоративных проектов, в том числе и на международном рынке. Сегодня My Hygge Box - это не только эксклюзивные подарки, но и организация арт-ивентов и проведение мастер-классов.