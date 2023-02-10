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Наши мероприятия – это

Организуем красивые, стильные мероприятия под ключ

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Корпоративные арт-вечеринки, на которых
пишем картины, готовим, пробуем вино, создаем свечи, рисуем на деревянных спилах и создаем хорошее настроение.

Наши мероприятия подходят для корпоративных событий, на 8 марта, Новый год и другие праздники. Проводим клиентские мероприятия, тимбилдинги, корпоративные дни рождения.
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MOMENTS

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MOMENTS

Достаточно один раз посмотреть
и вам уже нравится
НАШИ КЕЙСЫ
СКОРО НОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ!
5 ЛЕТ MY HYGGE BOX
Вечеринка бренда в эстетике "хюгге"
ХОЧУ ТАКЖЕ
ШОУРУМИНГ MY HYGGE BOX
Оффлайн-мероприятие для клиентов, друзей и партнеров бренда
GUESS. NEW YEAR PARTY 2023
TERMINAL FOODHALL ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Все вместе лепили домашние пельмени
NETFLIX ГИФТС
BITRIX AWARDS 2023
МАСТЕР КЛАСС EAST SIDE STUDIO
Новогодняя вечеринка на Суперметалле
Создание концепции Welcome pack
Объединили гостей секретами витражной техники Тиффани
Бизнесмены "отжигают" свой бренд на дереве
ХОЧУ ТАКЖЕ
ХОЧУ ТАКЖЕ
ХОЧУ ТАКЖЕ
ХОЧУ ТАКЖЕ
ХОЧУ ТАКЖЕ
ХОЧУ ТАКЖЕ
Закажите свой творческий праздник
Воплотим любую идею и поможем с концепцией мероприятия, если нет вдохновения

НЕМНОГО О НАС

Бренд My Hygge Box - это настоящая экосистема по созданию оригинальных подарков и мероприятий. Ключевые ценности проекта - эстетика, эмоции, экологичность

Бренд основан Анной Кальченко и Эрикой Кругляковой. В 2017 году они первыми в России ввели понятие hyggebox, как категорию подарочных наборов в стиле хюгге.

За 5 лет работы выросла не только команда, но и ее экспертность. Реализовано более 500 корпоративных проектов, в том числе и на международном рынке. Сегодня My Hygge Box - это не только эксклюзивные подарки, но и организация арт-ивентов и проведение мастер-классов.
Дарим вам
яркие праздники
Реализованных
проектов
Человек посетили наши
арт-ивенты
500+
6+
15 000
лет
РАЗВИТИЕ БРЕНДОВ ЧЕРЕЗ КРАСОТУ И ЭСТЕТИКУ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
ВОПЛОЩАЕМ МЕЧТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДО РЕЗУЛЬТАТА
CREATIVE . EMOTIONS . LOVE

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КОНТАКТЫ
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали
Москва, Мантулинская ул, 10
Санкт-Петербург, Английский проспект, 24
Phone: +7 916 379 65 55
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